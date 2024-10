Nunes diz em debate que PSOL não sabe governar; Boulos cita Marta e Bilhete Único

Durante debate da Record e do Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), criticou o partido de seu adversário Guilherme Boulos (PSOL) relembrando a desaprovação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), que ficou fora do segundo turno ao tentar se reeleger nas eleições deste ano. "O PSOL não sabe governar e tem extremismo absurdo", atacou.

Ele voltou a afirmar que não possui indiciamentos e disse que Boulos teria fugido da Justiça por seis anos.

Em resposta, o psolista ressaltou a experiência de sua candidata a vice-prefeita, Marta Suplicy (PT), que criou o Bilhete Único.