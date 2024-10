Nunes diz em debate que Haddad só fez 1 de 10 promessas de plano de metas quando prefeito

Durante debate da Record e do Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o apagão na capital paulista continuou sendo abordado. O prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) rebateu as críticas de Guilherme Boulos (PSOL) sobre apagão, criticando a gestão do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), enquanto este era prefeito de São Paulo.

O petista apoia o psolista na eleição deste ano. "Haddad só fez 1 de 10 promessas de plano de metas quando prefeito de SP", disparou o emedebista.

Em resposta, Boulos ironizou o atual prefeito. "Ricardo, que coisa incrível. Seu marqueteiro treinou você para mentir assim descaradamente? Ele não treinou você para responder", disse.

Em seguida, detalhou o programa de governo "Poupatempo da Saúde" e questionou Nunes sobre a postura do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) sobre vacinas, defendida pelo prefeito em debates anteriores.