Nunes cita batida de carro de Boulos, que reage: 'Nunca bati em mulher'

O deputado federal e candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) respondeu com ironia a acusação do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de que o pai do deputado bancou a conta do filho após uma batida de carro: "Graças a Deus nunca bati em mulher", respondeu o psolista em debate da Record/Estadão na noite deste sábado (19).

O que aconteceu

Nunes afirmou no debate que o pai de Boulos, Marcos Boulos, pagou a conta do filho após uma batida de carro. Segundo reportagem da revista Veja, o caso remonta a 2017, quando um carro do psolista atingiu uma moto, que bateu em um veículo parado na avenida 23 de Maio.

Segundo a revista, o pai do candidato pagou a conta de R$ 3.000. "O cara [a vítima] ficou ligando, ligando, ligando, ele [Boulos] não atendia", afirmou Nunes. "Sabe quem pagou a conta? O papai, ele com 35 anos, um marmanjo, marmanjo com 35 anos, não atendia o telefone, deu calote no cara que ele bateu o carro. O papai teve que pagar a conta. Não dá pra ser prefeito", disse Nunes.

Boulos respondeu fazendo alusão ao boletim de ocorrência registrado pela esposa do prefeito, Regina Carnovale Nunes, que o acusou de ameaça. "Eu já bati o carro algumas vezes, acho que como todo motorista em São Paulo. Graças a Deus nunca bati em mulher, e sempre paguei quando bati [o carro]", disse o psolista.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou que Regina procurou a polícia para dizer que sofria ameaças. "O caso em questão foi registrado pela 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em fevereiro de 2011. Na ocasião, a vítima compareceu na unidade especializada para comunicar os fatos, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Embu Guaçu, responsável pela área dos fatos", diz a secretaria.

