Max Verstappen vence corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (19) com autoridade a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, a décima nona etapa das 24 do calendário.

O tricampeão mundial, que largou da pole position e liderou as 19 voltas, cruzou a linha de chegada à frente do espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e do britânico Lando Norris (McLaren) no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

