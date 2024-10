Chuva faz campanha de Boulos cancelar caminhadas com Lula em SP

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) cancelou as caminhadas previstas para ocorrerem neste sábado (19) com o presidente Lula (PT) no extremo sul e leste da cidade.

O que aconteceu

Boulos e Lula estavam a caminho de ato na zona sul, mas chuva aumentou no Jardim Myrna. Segundo Josué Rocha, coordenador da campanha do psolista, o candidato fará gravações com o petista no horário previsto para a caminhada. "Infelizmente a chuva aumentou e a tendência é que aumente, por isso a gente decidiu cancelar", disse.

Caminhada em São Mateus, na zona leste, foi cancelada pouco tempo depois. Em nota, a campanha confirmou a gravação com o presidente e a presença de Boulos, à noite, no debate da Record TV e O Estado de S. Paulo. O UOL apurou que o presidente deve voltar para Brasília ainda hoje.

Apoiadores esperavam por Lula e Boulos com capas e guarda-chuva para se protegerem. Os militantes ficaram embaixo dos toldos de comércios e foram avisados por volta de 10h15 que o ato estava cancelado.

Com o cancelamento, parlamentares, integrantes da campanha e militantes se acomodaram em uma padaria. Os deputados Alfredinho (PT) e Ivan Valente (PSOL) foram alguns dos presentes que pediram café. Teve até mesas de apoiadores que partiram para cerveja.

19.out.2024 - Apoiadores de Guilherme Boulos (PSOL) aguardavam por candidato e pelo presidente Lula (PT) abrigados sob toldos de farmácia e supermercado o na zona sul Imagem: Ana Paula Bimbati/UOL

A campanha de Boulos tem a expectativa de atrair mais votos de eleitores de Lula em 2022 ao candidato do PSOL. Segundo Datafolha, 26% deles votam em Ricardo Nunes (MDB). O psolista tem 33% das intenções gerais de voto contra 51% do adversário, de acordo com o levantamento.

O presidente é o principal cabo eleitoral do psolista. A presença do petista está prevista para um ato também às vésperas do segundo turno. Lula colocou a eleição paulistana como prioridade.

A campanha de Boulos teve participação do presidente no primeiro turno. Lula esteve em dois comícios, além de uma caminhada na avenida Paulista, e em gravações para o horário eleitoral do psolista. No entanto, o presidente também cancelou uma agenda na Grande São Paulo, incluindo em São Bernardo do Campo, seu reduto eleitoral.

Debate na Record: Nunes confirma presença em penúltimo confronto

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmou à coluna Radar das Eleições que participará do debate. Boulos já estava confirmado. A definição de Nunes dependia do risco de tempestade na cidade, mas a Defesa Civil informou na noite de sexta que a previsão perdeu força. Caso um deles não compareça, o debate se transforma em uma sabatina com duração de 30 minutos.

O debate será exibido ao vivo a partir das 21h. O evento foi desenvolvido em parceria com o Estadão e será transmitido pela Record TV e pelo R7.

Mediação será feita pelo apresentador do Fala Brasil, Eduardo Ribeiro. Segundo o R7, formato do debate terá uma rodada de confronto direto, uma rodada de perguntas dos jornalistas e o último bloco será dedicado às considerações finais.

Duração deve ser de duas horas. Além disso, os candidatos não poderão se movimentar pelo estúdio, nem se referir ao adversário usando apelidos, ou de forma jocosa. Cada advertência pode levar à perda de 30 segundos nas considerações finais.