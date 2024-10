‘Achadinho’ de R$ 22 promete lavar copos, mamadeiras e taças mais rápido

O Guia de Compras UOL achou um produto que promete ajudar na hora de lavar a louça: a Lavadora de Copos Automática está com um desconto de 60%, saindo por R$ 22 na Shopee.

De acordo com o fabricante, ela ajuda enxaguar, em segundos, copos, mamadeiras, taças, garrafas, canecas e outros recipientes. Veja adiante o que esse produto promete e o que diz quem o comprou.

O que diz o fabricante sobre esse produto?

Feito de plástico ABS;

Promete ser capaz de exaguar rapidamente resíduos em copos, garrafas, mamadeiras, entre outros recipientes;

Para usar, é só colocar a boca do copo para baixo e pressionar a parte inferior levemente, para deixar a máquina borrifar o recipiente;

Tem modos de enxágue com spray em diferentes ângulos, para enxaguar o vidro rapidamente;

Vem com um tubo flexível para instalação em torneiras.

O que diz quem o comprou?

O produto tem avaliação média de 4,8 — sendo cinco a nota máxima. Confira alguns comentários de quem usou.

Produto excelente, nota 10/10. Atendeu às minhas expectativas e cumpre o que promete. Chegou rápido. Lembrando que, se você for colocar sozinho(a), tem que tem uma furadeira e broca para mármore. Muito fácil a instalação.

Caíque Miyamoto

Bem embalado, material bom, mangueira resistente, e tudo funcionando certinho

William

Dei quatro estrelas. Porque o produto não veio bem embalado. Ao abrir o pacote ,a caixa estava toda rasgada e o produto todo solto dentro do saco . Até achei que estava faltando peças... Mas, fora isso, o produto chegou rápido e com todas as peças. Já testei e funciona perfeitamente, igualmente ao anúncio. Estou apaixonada pelo produto e também é maior do que eu imaginava, o que é um ponto positivo.

Juliana Rocha

Pontos de atenção

Alguns consumidors relatam que o enxaguante começu a vazar com pouco tempo de uso. Também há relatos de compradores que precisaram comprar um segundo produto após o primeiro adquirido dar defeito.

Em menos de um mês, apresenta vazamento. Infelizmente a conexão é de plástico. Se fosse de metal, creio que seria bem melhor.

W. Santos

Amamos, mas usei três vezes e começou a vazar. Solicitei uma explicação ou reembolso, alguma assistência e ninguém me respondeu. Tive que comprar outro pois já tinha colocado no granieto. Triste.

Larissa

É o segundo que eu compro. O primeiro não aguentou a pressão da mola e quebrou. Este me parece que aguenta melhor, visto que a mola tem uma pressão mais suave e os componentes se separam, caso precise de algum reparo no sistema. Vamos acompanhar nos próximos dias de uso.

Ivan

