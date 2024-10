Kamala Harris pede cessar-fogo após morte de líder do Hamas

DETROIT (Reuters) - A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse neste sábado que a morte do líder do Hamas Yahya Sinwar, um dos mentores do ataque que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, representa uma oportunidade para um cessar-fogo no Oriente Médio.

"Isso cria uma oportunidade que eu acredito que devemos aproveitar ao máximo para nos dedicarmos a acabar com essa guerra e levar os reféns de volta para casa", disse Harris a repórteres.

"No que diz respeito às questões do Oriente Médio e, em particular, daquela região, nunca foi fácil. Mas isso não significa que vamos desistir. Sempre será difícil."

(Reportagem de Andrea Shalal e Lucia Mutikani)