Itália alerta ministros da Defesa do G7 sobre visões de mundo "incompatíveis"

Por Angelo Amante

NÁPOLES, ITÁLIA (Reuters) - Os ministros da Defesa do G7 iniciaram reunião neste sábado com o país anfitrião, a Itália, alertando que o quadro de segurança global está se tornando cada vez mais precário devido a visões divergentes de mundo.

A reunião do G7 marca o primeiro encontro ministerial do grupo dedicado à defesa e acontece poucos dias depois de as forças israelenses terem matado o líder do Hamas Yahya Sinwar. Segundo alguns líderes ocidentais, a morte aumentou as chances de um fim ao conflito em Gaza.

A Itália ocupa a presidência rotativa do G7 para 2024 no momento em que o Ocidente enfrenta o avanço russo na Ucrânia e as atividades militares da China em torno de Taiwan, bem como o aumento das tensões ao longo da fronteira entre as Coreias.

“As agressões brutais da Rússia na Ucrânia e a situação crítica no Oriente Médio, combinadas com a profunda instabilidade da África Subsaariana e a tensão crescente na região Indo-Pacífico, revelam um cenário de segurança deteriorado”, disse o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, em seu discurso de abertura.

Autoridades italianas confirmaram a presença do ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, na reunião. É esperada uma discussão sobre os acontecimentos na Rússia.

Alertando que as previsões de curto prazo com relação à segurança global "não podem ser positivas", Crosetto disse que as tensões foram alimentadas por um confronto entre "duas visões de mundo diferentes, talvez incompatíveis".

De um lado estão os países e organizações que acreditam em uma ordem mundial baseada na lei internacional, disse Crosetto, enquanto "do outro lado (estão) aqueles que desrespeitam sistematicamente a democracia para perseguir seus objetivos, incluindo com o uso deliberado da força militar".