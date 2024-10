Israel afirma que Hezbollah lançou cerca de 200 projéteis contra seu território neste sábado

O Hezbollah disparou, neste sábado (19), cerca de 200 projéteis em direção a Israel, que está realizando uma ofensiva terrestre contra o movimento islamista libanês, informou o exército israelense.

"Até às 23h [17h de Brasília], cerca de 200 projéteis disparados pela organização terrorista Hezbollah cruzaram hoje a fronteira do Líbano em direção a Israel", indicou o exército em um comunicado, após um dia em que as sirenes antiaéreas soaram regularmente no norte do território israelense.

