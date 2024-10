BYD lança a picape híbrida Shark; veja preço, autonomia e equipamentos

A primeira picape híbrida plug-in do Brasil foi lançada. A BYD Shark tem preço sugerido de R$ 379.800.

O modelo é também vice-líder na lista das picapes mais rápidas do Brasil. A nova RAM 1500, que em breve chega às concessionárias, acaba de ganhar o posto, já que acelera de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

Já a Shark estreia à frente da Ranger Raptor, já que cumpre a mesma missão em 5,7 segundos - o da Ford precisa de 5,8 s. Para ter esse desempenho, o modelo da BYD oferece 437 cv de potência.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Essa entrega vem da combinação de um motor 1.5 turbo a gasolina com dois elétricos - um dianteiro e um traseiro. Estes são alimentados por uma bateria de 29,6 kWh.

O torque é de 65 kgfm e o câmbio tem uma velocidade. De acordo com a BYD, a autonomia no modo elétrico é de 100 km, e a total é de 840 km.

4x4 e modos de condução

Imagem: Divulgação

A Shark tem suspensões independentes nas quatro rodas e a tração é 4x4 por demanda. É construída sobre chassi. Há os modos de condução econômico, normal e esportivo.

Além disso, a picape também traz modos off-road: neve, areia e terra. Entre as tecnologias de destaque, o modelo pode ser fonte de energia para aparelhos eletrônicos. Para isso, traz três entradas de 220V.

Também merece destaque a câmera que projeta no multimídia imagens da parte de baixo da picape - tecnologia semelhante ao capô transparente, da Land Rover. O modelo traz ainda Head Up Display, que projeta dados do quadro de instrumentos no para-brisa.

A tela da central multimídia é giratória e tem 12,8". Já o quadro de instrumentos digital está em um monitor suspenso de 10,25". A Shark tem 5,45 metros de comprimento - são dez centímetros a mais do que a Ranger.

Imagem: Divulgação

O entre-eixos é de 3,20 metros, e a caçamba tem 1.200 litros de capacidade. A capacidade de carga, porém, é baixa para um modelo que nasce focado no agro: 790 kg.

Produzida na China, usa plataforma DMO. A Shark é oferecida no Brasil em três cores: a perolizada branca e as metálicas preta e azul. O lançamento ocorreu em um grande evento em Goiânia, considerada a capital brasileira do agronegócio.

Para o lançamento, a BYD fez parceria com a Carbon para blindagem certificada, por R$ 78.200. O processo leva 22 dias. Além disso, há planos especiais do banco Santander para produtores rurais.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Viagem a convite da BYD