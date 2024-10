Em emissora evangélica, Boulos cita sanção de Lula a Dia da Música Gospel

Guilherme Boulos (PSOL) acenou ao eleitor religioso em debate neste sábado (19) na Record, emissora comandada pelo bispo Edir Macedo.

O que aconteceu

Boulos citou que o presidente Lula (PT) sancionou um projeto de lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel. A fala ocorreu em resposta a repetidos ataques do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de que o candidato do PSOL é extremista, durante o debate promovido pela Record/Estadão.

Boulos disse que as acusações de extremismo, feitas por Nunes, são semelhantes às direcionadas a Lula na eleição passada. "Eles [os adversários] jogam essas mentiras para desestimular a sua esperança, para fazer com que você não aposte na mudança. Fizeram o mesmo com o Lula na eleição passada, [disseram] que o Lula ia fechar igreja, fazer kit gay... Dois anos [de Lula] como presidente, e é o contrário. Essa semana, ele sancionou o Dia da Música Gospel", declarou.

Segmento que mais rejeita Boulos é o dos evangélicos. Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (17) mostra que Boulos tem 56% de rejeição no eleitorado total; Nunes, 35%. Entre os evangélicos, o atual prefeito tem 57% das intenções de voto, ante 23% do rival psolista.

Presidente Lula atraiu para o Palácio do Planalto um líder evangélico de oposição. Trata-se do deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), que foi um dos apoiadores mais eloquentes do governo de Jair Bolsonaro e que se coloca no campo da direita. Otoni compareceu à solenidade de sanção do projeto que cria do Dia Nacional da Música Gospel, discursou e elogiou o presidente da República. A data será celebrada em 9 de junho.

No ano passado, Lula já havia sancionado um pacote cristão. O pacote de 2023 incluiu a lei que criou o Dia Nacional da Pastora e Pastor Evangélico e a que reconhece as expressões artísticas cristãs e os reflexos e as influências do cristianismo.