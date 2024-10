Bologna e Parma empatam suas partidas pela 8ª rodada da Série A

ROMA, 19 OUT (ANSA) - As equipes do Bologna e do Parma visitaram neste sábado (19) Genoa e Como, respectivamente, pela oitava rodada da Série A da Itália, mas saíram dos confrontos com somente um ponto na bagagem.

Em Gênova, os bolonheses chegaram a abrir dois gols de vantagem, com Riccardo Orsolini e Jens Odgaard, mas tiraram o pé do acelerador e permitiram que o adversário igualasse o marcador.

O grande herói do Genoa foi o centroavante Andrea Pinamonti, pois anotou os dois gols do seu time e impediu uma nova derrota para os comandados de Alberto Gilardino.

Já na Lombardia, o Parma repetiu os passos do rival Bologna e abriu o placar com Ange-Yoan Bonny, mas o Como buscou o empate com a promessa argentina Nico Paz.

Os resultados não foram muito úteis para nenhum dos quatro times, mas ajudaram principalmente o Genoa, que estava na zona do rebaixamento e precisava de um ponto para respirar na tabela.

Ainda faltando muitos jogos para a conclusão da oitava jornada, o Bologna, que tem incríveis seis empates, ocupa a 13ª posição, com nove pontos, mesma quantidade do Como, atual 14º. O Parma soma sete e aparece em 15º, já os genoveses estão em 17º, com seis. (ANSA).

