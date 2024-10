Vendas de novas moradias na China sofrem queda anual de 24% entre janeiro e setembro

As vendas de novas moradias na China em valor sofreram queda de 24% entre janeiro e setembro ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS). O resultado, porém, indica uma leve melhora no mercado imobiliário chinês em relação ao recuo de 25% nas vendas observado entre janeiro e agosto.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - registraram declínio anual de 22,2% nos primeiros nove meses do ano, ante recuo de 22,5% de janeiro a agosto.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, tiveram contração anual de 10,1% entre janeiro e setembro, bem semelhante à redução de 10,2% verificada nos oito primeiros meses do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.