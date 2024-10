TotalEnergies vende distribuição de combustíveis no Brasil para SIM

SÃO PAULO (Reuters) - A TotalEnergies assinou acordo para vender o negócio de distribuição de combustíveis no Brasil para a SIM Distribuidora, do grupo Argento, anunciou a companhia de origem francesa nesta sexta-feira.

A transação envolve uma rede de cerca de 240 postos de abastecimento e instalações de armazenamento de derivados de petróleo e etanol.

A operação não teve seu valor divulgado e ainda está sujeita a aval de autoridades.

Segundo a TotalEnergies, o desinvestimento reflete a estratégia "seletiva" em marketing & serviços no negócio da rede de varejo, com foco em geografias onde a empresa tem participações de mercado mais relevantes. A companhia manterá suas atividades de mistura e distribuição de lubrificantes no Brasil.

(Por Letícia Fucuchima)