Tempestade começa no interior de SP; veja previsão do tempo

As fortes chuvas previstas em São Paulo a partir desta sexta-feira, 18, já começam a atingir algumas cidades do interior paulista, como Rio Claro e Cruzeiro. O Estado está em alerta para o risco de novos temporais, em situação que pode se prolongar até domingo, 20.

O volume de chuva acumulado poderá chegar, em algumas regiões, a 200 milímetros - ou seja, 200 litros dentro de um espaço de um metro quadrado.

A partir das 13h30 desta sexta, a cidade de Rio Claro, a cerca de 170 quilômetros da capital, começou a registrar uma forte chuva, com ocorrência de vento, raios e granizo em alguns pontos, segundo a Defesa Civil do Estado. O temporal também atingiu municípios vizinhos.

Pouco antes das 15 horas, a região de Cruzeiro também começou a registrar temporal.

Conforme a Defesa Civil do Estado, grandes volumes de água poderão vir acompanhados de vendavais, que podem chegar a mais 60 km/h, além de granizo.

Para a área da capital e região metropolitana, a previsão é de 95 mm entre sexta e domingo. O temor, em meio a isso, é que o apagão que chegou a afetar milhões de moradores há uma semana volte a se repetir.

Na sexta-feira anterior, 11, cerca de 3,1 milhões de consumidores foram afetados pelo blecaute, que persistiu ao longo desta semana. A Enel diz que já restabeleceu o serviço para a maior parte dos clientes e afirma que vai reforçar suas operações nos próximos dias diante do risco de tempestade.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que quantidade das chuvas não deve ser igual ao que foi observado na última sexta-feira, mas reconhece que o cenário exige atenção para reparar os danos já causados e evitar novos transtornos. A pasta quer inclusive usar câmeras para monitorar caminhões da Enel.

Na capital paulista, há previsão de pancadas de chuva na tarde e noite de sexta-feira. Também há possibilidade de temporal ao longo do fim de semana, quando as temperaturas também deverão ficar mais amenas, com máxima na casa dos 20ºC.

Previsão de Chuva

- Capital e Região Metropolitana: 95 mm

- Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

- Litoral Norte (Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião): 150 mm

- Baixada Santista (Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá)

- Vale do Paraíba (São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão): 100 mm

- Presidente Prudente: 90 mm

- Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm