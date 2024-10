S&P reafirma rating AA do Reino Unido, com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reiterou o rating de longo prazo em moeda estrangeira e local do Reino Unido em AA, enquanto a nota de curto prazo se manteve em A-1+. A perspectiva estável reflete o desempenho econômico resiliente do país europeu, apesar dos vários ventos contrários, bem como as expectativa da S&P de que os déficits do governo geral serão moderados de forma constante nos próximos dois a três anos.

"Isso é contrabalançado pelos riscos decorrentes da posição fiscal restrita do Reino Unido, caracterizada pela elevada dívida líquida do governo geral em meio a taxas de juros mais altas e possíveis pressões de gastos devido às próximas eleições gerais (previstas para janeiro de 2025, no máximo. De acordo com nossas projeções, a dívida líquida do governo geral diminui modestamente a partir de 2024, mas a posição orçamentária primária permanece deficitária até 2026", destaca a agência.