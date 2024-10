S&P mantém rating 'BBB' da Itália e reafirma perspectiva estável do país

A S&P Global reafirmou o rating da Itália em 'BBB' para títulos de longo e curto prazo em moeda estrangeira e local. A perspectiva é estável, equilibrando a projeção da S&P atual de aumento da dívida pública em termos de PIB, contra um crescimento econômico mais resiliente como resultado do estímulo fornecido pelos fundos da União Europeia.

O crescimento real do PIB terá um desempenho melhor do que na década anterior à pandemia, com média de cerca de 1% em 2024-2027, diz a S&P, mas a Itália ainda enfrenta grandes desafios econômicos que provavelmente ressurgirão quando o estímulo do incentivo fiscal "Superbonus" para reformas residenciais e os fundos do NextGeneration Eum (NGEU) diminuírem.

"O principal desafio da Itália continua sendo o alto nível de dívida pública. A dívida italiana em relação ao PIB está entre as mais altas entre os soberanos que avaliamos e vem aumentando em direção aos 138% do PIB projetados para 2027", diz a agência.