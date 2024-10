Putin diz que introduzir moeda unificada do Brics é prematuro

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a introdução de uma moeda unificada para os Brics é algo prematuro por enquanto, pois exigiria um alto nível de integração entre os países membros.

Ele afirmou que os países do Brics devem agir gradualmente, acrescentando que a Rússia pretende fortalecer o novo banco do do grupo.

Putin está empenhado em fazer do Brics - que se expandiu para incluir Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, bem como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - um poderoso contrapeso ao Ocidente na política e no comércio globais.

(Por Reuters)