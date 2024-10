Presidente do Fed de Atlanta diz não ter pressa em reduzir juros para nível neutro

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta sexta-feira que será paciente ao cortar a taxa básica para garantir que a inflação não fique acima da meta de 2% do banco central dos Estados Unidos.

"Não tenho pressa de chegar a lugar algum", disse Bostic ao Fórum do Conselho de Educação Econômica do Mississippi. "Precisamos fazer com que a inflação volte à nossa meta de 2%; não quero que cheguemos a um ponto em que a inflação fique estagnada porque não fomos restritivos por tempo suficiente, portanto, serei paciente e deixarei que os dados nos mostrem como a inflação e o emprego evoluem."

Bostic disse que acha que a taxa de juros do Fed, atualmente na faixa de 4,75% a 5,00%, provavelmente deve estar na faixa de 3% a 3,5% perto do final de 2025, onde não estimularia nem restringiria o crescimento econômico.

Esse também é o prazo em que ele espera que a inflação, segundo a medida preferencial do Fed, atualmente em 2,2%, tenha atingido a meta do banco central.

No mês passado, o Fed reduziu sua taxa de juros em 0,50 ponto percentual, mais do que o esperado, e Bostic disse que espera apenas um único corte de 0,25 ponto percentual ao longo das duas últimas reuniões do Fed no ano.

Esse corte inicial de 0,50 ponto percentual, disse Bostic nesta sexta-feira, posiciona o Fed para qualquer eventualidade.

(Por Ann Saphir)