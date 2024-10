P&G tem queda em vendas no 1º tri fiscal com demanda fraca nos EUA e na China

(Reuters) - A Procter & Gamble relatou nesta sexta-feira uma queda surpreendente nas vendas em seu primeiro trimestre fiscal, uma vez que consumidores nos seus principais mercados, Estados Unidos e China, passaram a optar por marcas mais baratas de produtos domésticos e de cuidados pessoais.

As vendas líquidas da empresa no primeiro trimestre fiscal caíram 0,6%, para 21,74 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas dos analistas de um aumento de 0,2%, para 21,91 bilhões, de acordo com dados compilados pela Lseg. Essa é a segunda queda consecutiva das vendas líquidas trimestrais da empresa.

A P&G informou que o lucro ajustado por ação no primeiro trimestre foi de 1,93 dólar, acima da estimativa média dos analistas de 1,90 dólar, impulsionado pelos preços mais altos dos produtos.

A companhia manteve previsão de crescimento anual de vendas orgânicas na faixa de 3% a 5% e a expectativa de lucro por ação de 6,91 a 7,05 dólares.

Analistas também esperam que a P&G sofra uma redução em volumes de vendas devido à desaceleração da demanda na América Latina, na China e no Oriente Médio, onde pessoas têm pedido o boicote dos produtos da empresa por conta de suas ligações com Israel.

(Por Ananya Mariam Rajesh)