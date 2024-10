Pai de Liam Payne chega à Argentina após trágica morte do filho

Geoff Payne, pai do músico britânico Liam Payne, que morreu na quarta-feira na capital argentina após cair do terceiro andar de um hotel, chegou nesta sexta-feira (18) a Buenos Aires, em meio à comoção mundial das fãs.

Ele "chegou às 6h00", mesmo horário em Brasília, disse uma fonte policial à AFP, que pediu anonimato.

O ex-integrante da banda One Direction morreu na quarta-feira, aos 31 anos, ao cair no pátio do hotel onde estava hospedado. Em seu quarto havia destruição e narcóticos, de acordo com o relatório da polícia.

O corpo de Liam Payne ainda está no necrotério da capital argentina, enquanto os resultados dos exames toxicológicos ainda são aguardados.

Os outros membros da banda britânica One Direction - Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik - publicaram na conta oficial da banda que estavam "completamente devastados com a notícia".

Além da postagem em conjunto, os cantores publicaram separadamente em suas contas as condolências. Harry Styles escreveu que "sempre" sentirá falta de seu amado amigo, observando que a maior alegria de Payne era "fazer os outros felizes".

Louis Tomlinson, pai de um menino de 8 anos, declarou a sua admiração pelo "irmão" e disse estar sempre à disposição para o filho que Liam Payne deixou, Bear, de 7 anos.

Niall Horan também lembrou do pequeno Bear, e disse se sentir sortudo de ter encontrado Liam recentemente na Argentina.

Zayn Malik escreveu que daria tudo para abraçar Liam uma última vez e que sempre admirou e respeitou o amigo.

Os tributos ao músico de 31 anos se multiplicaram no mundo todo.

A cantora Rita Ora, amiga de Payne, interrompeu um show no Japão e disse que não podia "cantar agora"; as bandas Backstreet Boys e NSYNC aderiram ao luto coletivo nas redes sociais, assim como outras celebridades como Halsey, Camila Cabello, o Dj Steve Aoki e o guitarrista do Rolling Stone, Ronnie Wood.

Enquanto isso, no icônico Obelisco em Buenos Aires, uma centena de "directioners", como são conhecidos os fãs, despediram-se de Payne na quinta-feira com flores e canções. A maioria deles na faixa dos vinte anos, alguns vestindo camisetas alusivas, choraram e acenderam velas para seu ídolo adolescente.

"Entender o contexto de como ele se foi é muito difícil", disse Antonela Segura, 24 anos, à AFP. "Isso mexe com você de muitas formas porque você cresceu com eles e agora que um dos integrantes da banda não está mais aqui, é chocante."

Em frente ao hotel CasaSur, no bairro de Palermo, onde ocorreu a tragédia, os fãs foram prestar homenagem ao músico, deixando cartas e flores em um altar improvisado com sua foto.

- Devastados -

O relatório preliminar revelou que o corpo tinha 25 lesões com "hemorragia interna e externa" e que a morte foi "causada pela queda".

A partir da posição do corpo, deduziu-se que "Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total".

O Ministério Público investiga o caso como uma "morte duvidosa", embora "todos os indícios sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e passando por algum tipo de surto de abuso de substâncias", diz o relatório.

A imprensa divulgou fotos do seu quarto de hotel que mostram uma mesa com de vestígios de pó branco, papel alumínio, um isqueiro e uma embalagem de sabonete, além de uma televisão quebrada.

A família disse estar devastada. "Liam viverá sempre em nossos corações e nos lembraremos dele por sua alma amável, divertida e valente", disseram em um comunicado.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou suas "sinceras condolências" por meio de seu porta-voz.

- Banda do momento -

Em 2 de outubro, Payne compareceu a um show do ex-colega de banda Niall Horan em Buenos Aires.

O One Direction surgiu em 2010, quando os então adolescentes Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik se inscreveram no programa de talentos musicais da TV britânica "The X Factor". Os cantores fizeram a audição separados, no entanto, os jurados decidiram juntá-los em uma banda.

Esta foi a segunda vez que Liam tentava participar do programa.

Em 2016, o grupo anunciou que entraria em um hiato por tempo indeterminado, mas que não se separaria.

Payne anunciou que estava trabalhando em um álbum naquele mesmo ano. Seu single "Strip that Down" alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido e o 10º lugar na parada da Billboard dos EUA. Em 2019, ele lançou seu álbum "LP1".

Nos últimos anos, ele falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo.

sa-lm/mel/jmo/aa

© Agence France-Presse