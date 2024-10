Olho inchado: veja as 12 principais causas, quando é grave e como aliviar

É bastante comum acordarmos com o olho inchado. Esta condição é chamada pelos médicos de edema ocular. O inchaço pode atingir as pálpebras superiores e inferiores de um ou dos dois olhos. E, na maioria das vezes, essa situação não deve ser motivo de preocupação.

No entanto, se o inchaço permanecer por alguns dias, se agravar ou atrapalhar a visão, é importante buscar ajuda especializada.

A seguir, veja as principais causas dos olhos inchados e formas de tratamento.

1) Chorar em excesso

Imagem: iStock

Você já teve uma crise de choro e percebeu que seus olhos ficaram inchados? Ao chorar, o líquido se acumula nas pálpebras e ao redor da área dos olhos. Nesses casos, o edema costuma passar depois de algumas horas.

2) Alergias

As alergias ocorrem devido a uma reação exagerada do nosso corpo a agentes externos. Dessa forma, o sistema imunológico produz inflamação dos tecidos para se defender do que considera um invasor para o organismo. Porém, surgem sintomas como inchaço, coceira e vermelhidão em qualquer lugar do corpo, até mesmo na região dos olhos.

3) Terçol

Imagem: iStock

Conhecido também como hordéolo, o terçol é uma doença oftalmológica bastante comum. O problema é um tipo de infecção bacteriana aguda que acomete as pálpebras. Acontece devido ao fechamento da saída de uma glândula desta região, levando ao acúmulo de líquido e infecção local.

É bastante fácil reconhecer o terçol: geralmente, surge como se fosse uma pequena espinha com pus nas margens das pálpebras. Por conta disso, a região fica inchada, há vermelhidão, dor, coceira, crostas e até secreções.

A boa notícia é que, em geral, o terçol passa de forma espontânea, dentro de alguns dias. Na maioria das vezes, é preciso higienizar o local, fazer compressas e usar pomadas e colírios indicados pelo oftalmologista.

4) Conjuntivite

Mulher com conjuntivite Imagem: Getty Images/iStockphoto

O problema de saúde ocorre por conta de uma inflamação ou infecção da membrana transparente que reveste a pálpebra e cobre a parte branca do globo ocular (conjuntiva).

Há diversos tipos de conjuntivite (viral, bacteriana, alérgica), mas os sintomas costumam ser parecidos: sensação de corpo estranho no olho, lacrimejamento, inchaços nas pálpebras, visão embaçada, secreção, vermelhidão e dificuldade para abrir os olhos pela manhã.

O tratamento da conjuntivite varia de acordo com a causa. Geralmente, são indicados colírios e limpeza na região. Se for conjuntivite bacteriana, indica-se o uso de antibióticos.

5) Picada de inseto

Por ser uma região bastante delicada, levar uma picada de um inseto, como abelha ou até mesmo pernilongo, costuma provocar inchaços nas pálpebras. Quem tem alergia pode ter reações mais intensas como falta de ar.

A recomendação é lavar bem o local e passar um antisséptico com a indicação do especialista.

6) Pancadas

Imagem: Reprodução/Mundo Deportivo

Além da dor, os traumas na região dos olhos provocam inflamações e inchaços nas pálpebras. Os olhos ficam inchados devido a um mecanismo inflamatório de autodefesa do organismo, que muda a permeabilidade dos vasos sanguíneos no local.

7) Blefarite

Apesar de ter um nome complicado, a blefarite significa uma inflamação das pálpebras. Como parte da lágrima é produzida nesta região, os sintomas são olhos secos, vermelhos, inchaço das pálpebras e descamação da pele na borda dos cílios.

No entanto, em alguns casos, leva a sintomas mais graves, como visão turva e inflamação de outros tecidos oculares, principalmente da córnea. Pode ocorrer devido a bactérias ou quando as glândulas da região não funcionam adequadamente.

O tratamento envolve a aplicação de pomadas nas pálpebras e uso de medicamentos como antibióticos. Vale destacar que não é transmitida para outras pessoas.

8) Herpes

Trata-se de uma infecção causada pelos vírus da classe dos herpes. O mais comum é o herpes simples, que provoca infecções em várias regiões do corpo como genitais, boca, nariz, pálpebras e até mesmo nos olhos, provocando inchaços. Geralmente, as pessoas que apresentam a infecção por herpes simples costumam ter o problema diversas vezes e em lugares diferentes. O problema está associado com momentos de queda da imunidade e estresse. O tratamento é feito com antivirais por via oral ou tópica.

9) Tumores

Tumores oculares provocam inchaços na região dos olhos devido ao crescimento das células cancerosas. Pode atingir o próprio olho ou os tecidos perioculares, como nas pálpebras ou atrás dos olhos.

Diagnosticar o câncer de olho é algo difícil porque seus sinais e sintomas imitam os de outras condições como quadros de inchaço. Normalmente, é detectado durante exames de visão de rotina. Portanto, é importante se atentar para qualquer alteração e buscar ajuda médica o quanto antes.

10) Dormir mal

Imagem: iStock Durante a noite, apoiar o rosto sobre o travesseiro pode dificultar a drenagem natural do líquido que se acumula nos tecidos. Isso resulta na formação de bolsas perto dos olhos e edemas das pálpebras superiores. Além disso, é comum que algumas pessoas apresentem retenção de líquidos, deixando os olhos mais inchados logo ao acordar. Nessa situação, há excesso de líquidos no tecido conjuntivo ao redor dos olhos.

11) Celulite orbitária A condição é uma infecção grave na cavidade ocular óssea, conhecida como órbita. Provoca inchaços, vermelhidão e dor, principalmente com o movimento dos olhos, além de paralisia dos músculos que controlam o olho. É fundamental buscar ajuda médica assim que os sintomas aparecerem. A condição acarreta complicações como abscessos, perda de visão e espalha a infecção para outras áreas. O tratamento é realizado com antibióticos. 12) Alterações renais Pessoas com doenças renais perdem proteínas do sangue em maior quantidade. E elas ajudam a manter "secos" os tecidos do corpo, principalmente a pele, isso porque permitem que o sistema circulatório remova constantemente o líquido acumulado, que provoca inchaços.

Quando consultar um médico? Quadros persistentes, com muita secreção ocular, inchaço intenso das pálpebras e borramento da visão devem ser avaliados pelo oftalmologista. Vale destacar que manter a higiene dos olhos e fazer compressas geladas são estratégias que ajudam na maioria dos casos simples. Porém, o uso de medicamentos na forma de colírios ou orais só deve ser realizado sob orientação do especialista. Além disso, algumas receitas caseiras podem piorar os inchaços e atrapalhar o tratamento. Em casos mais graves, provocam a perda do globo ocular ou da visão. Portanto, apenas o médico tem condições de avaliar, diagnosticar e tratar de maneira adequada cada um desses casos. Durante a consulta, o oftalmologista fará uma avaliação de acordo com os sintomas, checará o histórico médico e realizará o exame físico. Em seguida, solicitará exames específicos para identificar a causa dos olhos inchados.

Fontes: oftalmologistas Maria Cecília de Aguiar Remigio, Ione Alexim, Ronaldo Barcellos e Vilberto de Souza Almeida Júnior.