Carrão de Cristiano Ronaldo, mansão de cantora: o que comprar com R$ 42 mi

A Mega-Sena sorteia neste sábado (19) um prêmio estimado em R$ 42 milhões. O que daria para comprar caso o ganhador vencesse sozinho? O UOL fez um levantamento de itens de luxo que podem ser adquiridos.

Mansão que já foi de Christina Aguilera

Mansão que já foi da cantora Christina Aguilera, nos Estados Unidos, está à venda por R$ 42 milhões Imagem: Reprodução

Uma mansão que pertenceu à cantora Christina Aguilera está disponível em Hollywood Hills, Los Angeles. A residência tem mais de 600m², quatro quartos, seis banheiros e piscina.

A entrada tem um portão geométrico e uma porta angular de ripas de madeira. A cantora contratou o designer Steve Hermann para reformar a área com paredes de vidro.

Só a suíte principal tem 100m², duas lareiras, uma área de estar, um closet e um banheiro privativo revestido de mármore. O espaço tem ainda uma banheira, um chuveiro com box de vidro e um aquário.

A casa está avaliada em R$ 42 milhões. Na decoração, pisos de nogueira, tetos com vigas expostas, mármore e pedra, claraboias e janelas de clerestório que permitem a entrada de muita luz natural.

Carrão de Cristiano Ronaldo

Bugatti Centodieci, que Cristiano Ronaldo tem, é um dos carros mais caros do mundo; custa R$ 45 milhões Imagem: Divulgação

Com o prêmio é possível comprar um carrão do mesmo modelo que o jogador Cristiano Ronaldo tem em casa. O Bugatti Centodieci foi produzido entre 2019 e 2022, e agora só é possível comprar modelos usados.

O modelo vem equipado com o motor de 16 cilindros em W de 8.0 litros, com quatro turbos que entrega 1.600 cv de potência. A velocidade máxima é de 380km/h, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos.

Custando R$ 42 milhões, o interior é também de muito luxo. Bancos, portas, painel, volante são revestidos em couro.

Mansão em Ibiza

Mansão à venda em Ibiza, na Espanha; casa nova está à venda por R$ 42 milhões Imagem: Reprodução/LuxuryRealState

O prêmio da Mega pode pagar o valor de uma mansão na paradisíaca ilha de Ibiza, na Espanha. Localizada a aproximadamente 15 minutos do centro da cidade, o terreno tem 1.565m².

A casa principal tem 450m² de área construída, seis banheiros e sete quartos. A suíte principal mede 75m² e ocupa todo o terceiro e último andar da residência. Tem closet, uma área que pode ser um escritório ou um trocador para bebês, e um grande banheiro.

A vista do quarto principal é para o Mar Mediterrâneo e as montanhas próximas. A casa tem vários espaços para relaxamento e lazer.

Avião Learjet 75 usado está à venda por aproximadamente R$ 41 milhões Imagem: Reprodução

É possível comprar um avião usado de 2017 por aproximadamente R$ 41 milhões. O Learjet 75 em questão tem oito assentos e já voou 1.360 horas.

A aeronave tem uma configuração interna montada com seis assentos executivos, e dois para VIPs, com descanso de pés, mesas e monitores. Tudo é feito em couro.

Completa, tem um banheiro com separação de ambientes e uma cozinha com micro-ondas. A velocidade máxima atingida pela aeronave é de 1 mil quilômetros por hora, e autonomia de voo de 3.788km.