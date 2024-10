Número de mortos em ataque de Israel a escola em Gaza vai a 28

ROMA, 18 OUT (ANSA) - Subiu para 28 o número de mortos após o ataque de Israel a uma escola usada por refugiados em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, na última quinta-feira (17). Corpos de crianças foram confirmados entre as vítimas.

A situação se agravou com um incêndio no local ocasionado pelo bombardeio israelense. Segundo Medhat Abbas, funcionário do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, não havia "água suficiente para combater as chamas". Abbas também informou que dezenas de pessoas ficaram feridas.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), o ataque tinha como alvo milicianos do Hamas e da Jihad Islâmica que operavam dentro da escola.

"Dezenas de terroristas foram eliminados nos combates e nos ataques aéreos no norte de Gaza", declararam as IDF nesta sexta-feira (18).

Já o Hamas negou a versão do país judeu, afirmando que seus militantes nunca usaram a escola atingida como base.

Israel tem intensificado os ataques ao norte de Gaza, cuja região de Jabalia reúne um grande campo de refugiados, nas últimas semanas. Além dos confrontos, a fome também tem afetado grande parte da população local. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.