Nikolas aciona PGR para investigar apresentação com glúteos na UFMA

O presidente da Comissão de Educação na Câmara, deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), vai acionar a Procuradoria-Geral da República para investigar uma apresentação realizada na Universidade Federal do Maranhão em que uma cantora mostrou os glúteos.

O que aconteceu

Deputado anunciou medidas após a repercussão nas redes sociais de uma apresentação de grupo de pesquisa sobre gênero ocorrida na quinta-feira (17). Informação foi revelada pelo Metrópoles e confirmada pelo UOL com a equipe de gabinete do parlamentar, que não disponibilizou cópia do documento que deve ser enviado à PGR. Segundo a Procuradoria-Geral, o documento não chegou ainda.

Nikolas também cobrou explicações da universidade e disse que irá discutir o tema na Comissão de Educação. A cantora e compositora Tertuliana Lustosa subiu em uma mesa em uma sala de aula e mostrou os glúteos durante a apresentação durante um seminário organizado pelo Gaep (Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política), sobre "Dissidências de Gênero e Sexualidade".

Na apresentação, a artista cantou música com letra erótica. "Vou te ensinar gostoso dando aula na sua p**. Aqui não tem nota nem recuperação. Não tem sofrimento, se aprende com tesão. De quatro. E c, c*, c*." Na sequência, ela sobe na mesa e levanta o vestido, mostrando os glúteos.

Público que estava presente gritou e aplaudiu a performance. O vídeo da apresentação circulou pelas redes sociais. Alguns internautas repudiaram a palestra em uma universidade pública e pediram, inclusive, a prisão da artista.

Cantora relembrou repercussão parecida no ano passado. Ao UOL, ela rebateu: "Não fico surpresa [com esse tipo de comentário] não. Inclusive já aconteceu essa repercussão outras vezes no ano passado", disse ela, ao relembrar de polêmica parecida ocorrida na UFBA (Universidade Federal da Bahia) e na Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia)

Após repercussão, a UFMA se manifestou por meio de comunicado. "A Universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso, entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade."