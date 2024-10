Morte de Sinwar reforçará 'espírito de resistência', diz Irã

ROMA, 18 OUT (ANSA) - O Irã afirmou que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, vítima de uma operação do Exército de Israel no sul da Faixa de Gaza, reforçará o "espírito da resistência" palestina.

"Ele será um modelo para os jovens e as crianças que percorrerão o caminho da libertação da Palestina. Enquanto houver ocupação e agressão, a resistência vai durar, porque o mártir permanece vivo e se torna fonte de inspiração", disse a missão iraniana nas Nações Unidas em publicação no X.

O Irã é um dos principais aliados do Hamas, que há um ano trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza.

Sinwar, 61, foi morto por acaso por uma patrulha das Forças de Defesa Israelenses (IDF) em Rafah, na última quarta-feira (16). No entanto, o falecimento foi confirmado apenas no dia seguinte, quando soldados voltaram ao local do combate.

Ele era um dos principais alvos do Exército desde os atentados de 7 de outubro de 2023, porém o premiê Benjamin Netanyahu assegurou que a morte de Sinwar não significa o fim da guerra. (ANSA).

