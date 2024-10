Minério de ferro cai em Dalian por dados fracos da China e registra perda semanal

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta sexta-feira, fechando a semana em baixa, influenciados por dados que mostram fraqueza contínua da economia e do mercado de aço da China, embora as notícias de novas medidas do banco central chinês tenham limitado as perdas.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,55%, a 760,5 iuanes (106,95 dólares) a tonelada. Na semana, a perda foi de 3,12%.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura subia 1,79%, a 101,4 dólares a tonelada, enquanto na semana o contrato registra queda de 6,2%.

A economia da China cresceu no terceiro trimestre no ritmo mais lento desde o início de 2023 e, embora os números de consumo e da produção das fábricas tenham superado as previsões no mês passado, a queda do setor imobiliário continua sendo um grande desafio para Pequim, que corre para revitalizar o crescimento.

"O mercado continua insatisfeito com o foco direcionado para a limpeza de estoques no setor imobiliário", disseram analistas do ANZ, após uma importante reunião sobre política imobiliária na quinta-feira, que não contou com novas medidas de estímulo.

"A crescente dependência de estímulos para sustentar os preços provavelmente levará os investidores a uma decepção permanente."

O Banco Popular da China deu início nesta sexta-feira a dois esquemas de financiamento e pediu a rápida adoção de políticas financeiras para dar suporte aos mercados de capitais, o que impulsionou o sentimento dos investidores.

Enquanto isso, a produção de aço bruto da China em setembro caiu pelo quarto mês consecutivo, caindo 1,1% em relação a agosto e 6,1% em relação ao ano anterior, desapontando as expectativas de recuperação.

Entretanto, o ritmo de declínio diminuiu em relação a agosto, ajudado pela série de medidas de estímulo de Pequim e por uma melhora na lucratividade das usinas.

(Reportagem de Gabrielle Ng)