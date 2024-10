Maior sindicato do Japão vai buscar novo aumento salarial de mais de 5% em 2025

O maior grupo sindical do Japão pretende buscar um aumento salarial de 5% para os trabalhadores nas negociações salariais anuais do ano que vem, uma medida que provavelmente seria bem-vinda pelo Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), que se esforça para criar um chamado "ciclo virtuoso de crescimento em salários e consumo".

Esse seria o segundo ano consecutivo em que a Confederação Sindical Japonesa, conhecida como Rengo, solicitaria um aumento salarial de mais de 5%. As empresas deram aos funcionários um aumento médio de 5,10% este ano, o maior aumento em 33 anos e superior aos 3,58% de 2023.

"Acho que este será o ano em que devemos entrincheirar o nível de 5% na sociedade", disse Akira Nidaira, diretor executivo do departamento de políticas da Rengo, em uma entrevista coletiva ontem. "O cenário mudou em 2024, mas muitas pessoas ainda não estão a bordo", disse.

Como o maior conjunto de sindicatos do país, com cerca de 7 milhões de membros, o que a Rengo solicita normalmente define o tom para as negociações salariais anuais "Shunto" no Japão, que veem milhares de sindicatos negociarem aumentos salariais com empresas. Fonte: Dow Jones Newswires