Lula diz que 'ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo', em comício na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 17, que "ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo".

"Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo", disse o petista durante um comício de apoio ao ex-deputado federal Luiz Caetano (PT), candidato a prefeito de Camaçari (BA). "A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda".

No discurso, Lula criticou Jair Bolsonaro (PL) e disse que o ex-presidente "inventou" ser evangélico, pois não segue os valores cristãos.

"Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus e não acredita em Deus porque o comportamento dele é de quem não acredita", afirmou Lula.

"Um homem que faz o filho disputar uma eleição com a mãe, e ele derrotou a mãe", disse o petista, referindo-se à eleição carioca em 2020, quando Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Jair, concorreu à vereança contra Carlos Bolsonaro, um dos três filhos que teve com o ex-presidente.

O discurso de Lula com acenos ao eleitorado cristão ocorre três dias após a sanção de uma lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel. A data passará a ser celebrada nos dias 9 de junho.

Camaçari é o quarto maior colégio eleitoral da Bahia, estado cujo governador é do PT, mas no qual a sigla vem perdendo espaço em prefeituras na comparação com pleitos municipais anteriores. Caetano, ex-prefeito da cidade e ex-deputado federal, concorre no segundo turno contra o vereador Flávio Matos, do União Brasil.

No primeiro turno, a votação no município foi polarizada entre os dois e apresentou margem estreita ao fim da apuração: o petista recebeu 77.926 votos e o vereador, 77.367. Em porcentual, o candidato do PT somou 49,52% dos votos válidos e Matos, 49,17%.