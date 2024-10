Liverpool recebe Chelsea em 1º grande teste no Campeonato Inglês

O Liverpool, líder do Campeonato Inglês, vai enfrentar neste domingo (20) o Chelsea (4º) pela 8ª rodada, em seu primeiro grande teste num momento crucial da temporada.

Com 18 pontos, os 'Reds' foram para a pausa da data Fifa na liderança isolada, com um ponto à frente de Manchester City (2º) e Arsenal (3º). Os 'Blues', que na 7ª rodada tropeçaram com o Nottingham Forest (1 a 1), têm 14.

O Forest (10º) foi justamente o único adversário que o Liverpool não venceu (derrota por 1 a 0) em dez jogos entre todas as competições neste início de temporada.

"Se vocês julgam a nossa equipe por apenas uma semana, não é justo. É preciso julgar a equipe após esta série de Jogos, não três, mas seis, sete ou oito, então saberemos melhor como estamos", disse o técnico do Liverpool, Arne Slot, nesta sexta-feira (18).

No domingo, o Chelsea de Cole Palmer e companhia visita Anfield para medir o potencial do Liverpool, que não poderá contar com o goleiro brasileiro Alisson, fora do jogo por lesão.

Os demais candidatos ao título estarão atentos ao que acontecerá na partida: o Arsenal visita no sábado o Bournemouth (13º), num duelo entre dois técnicos que são velhos conhecidos, os espanhóis Mikel Arteta e Andoni Iraola, ambos nascidos em 1982 e que foram companheiros nas categorias de base do Antiguoko de San Sebastián.

A rodada se desenha muito mais tranquila para o City, que no domingo visita o lanterna Wolverhampton, equipe que perdeu seis dos sete jogos disputados até aqui no campeonato.

O Aston Villa (5º) enfrenta o Fulham (8º) fora de casa no sábado, enquanto o Manchester United (14º) recebe o Brentford (11º) com o futuro do técnico Erik ten Hag cada vez mais incerto.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(08h30) Tottenham - West Ham

(11h00) Manchester United - Brentford

Newcastle - Brighton

Southampton - Leicester

Ipswich Town - Everton

Fulham - Aston Villa

(13h30) Bournemouth - Arsenal

- Domingo:

(10h00) Wolverhampton - Manchester City

(12h30) Liverpool - Chelsea

- Segunda-feira:

(16h00) Nottingham - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 18 7 6 0 1 13 2 11

2. Manchester City 17 7 5 2 0 17 8 9

3. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9

4. Chelsea 14 7 4 2 1 16 8 8

5. Aston Villa 14 7 4 2 1 12 9 3

6. Brighton 12 7 3 3 1 13 10 3

7. Newcastle 12 7 3 3 1 8 7 1

8. Fulham 11 7 3 2 2 10 8 2

9. Tottenham 10 7 3 1 3 14 8 6

10. Nottingham 10 7 2 4 1 7 6 1

11. Brentford 10 7 3 1 3 13 13 0

12. West Ham 8 7 2 2 3 10 11 -1

13. Bournemouth 8 7 2 2 3 8 10 -2

14. Manchester United 8 7 2 2 3 5 8 -3

15. Leicester 6 7 1 3 3 9 12 -3

16. Everton 5 7 1 2 4 7 15 -8

17. Ipswich Town 4 7 0 4 3 6 14 -8

18. Crystal Palace 3 7 0 3 4 5 10 -5

19. Southampton 1 7 0 1 6 4 15 -11

20. Wolverhampton 1 7 0 1 6 9 21 -12

