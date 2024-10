Líder do Hamas morreu devido a um tiro na cabeça (jornal)

Uma autópsia realizada pelas autoridades israelenses revelou que o líder do movimento islamista palestino Hamas, Yahya Sinwar, morreu em decorrência de um tiro na cabeça, informou, nesta sexta-feira (18), o jornal americano The New York Times.

O doutor Chen Kugel, diretor do instituto forense nacional de Israel e que supervisionou o procedimento, disse ao periódico que Sinwar foi inicialmente ferido no braço por estilhaços, possivelmente de um míssil ou projétil de tanque.

Em seguida, o dirigente do Hamas amarrou um cabo elétrico ao redor do braço em um aparente torniquete improvisado, mas, segundo Kugel, "não era forte o bastante e seu antebraço estava destroçado".

Kugel acrescentou que um tiro na cabeça matou Sinwar, mas o The New York Times informou que não está claro quando o tiro foi disparado, quem disparou e qual arma foi utilizada.

De acordo com o exército israelense, a morte de Sinwar ocorreu durante uma ronda de vigilância rotineira na quarta-feira.

Um grupo de soldados se deslocava pela cidade de Rafah, quando se deparou com três milicianos palestinos.

Enquanto os militares os perseguiam, Sinwar se separou dos outros dois, detalhou o exército.

As forças israelenses dispararam posteriormente com um tanque contra o edifício em que os dois milicianos estavam escondidos e contra outro onde Sinwar se refugiava, acrescentou.

A imprensa israelense e funcionários militares disseram que não havia informações prévias que indicassem a presença do líder do Hamas na área.

Imagens divulgadas pelo exército israelense supostamente mostram Sinwar coberto de poeira, sentado em uma poltrona, olhando fixamente para um drone, enquanto o aparelho entrava em uma casa devastada pelos ataques.

No vídeo de baixa qualidade, vê-se Sinwar sozinho, com uma mão gravemente ferida e a cabeça coberta com um lenço tradicional, lançando um pedaço de pau contra o drone.

O exército israelense realizou testes de DNA, exames dentários e outras investigações forenses que ajudaram a confirmar a identidade do dirigente.

Ele não era visto em público desde que a guerra em Gaza estourou após o ataque mortal que Hamas lançou em Israel em 7 de outubro de 2023, do qual foi o autor intelectual.

Sinwar, de 61 anos, liderava o Hamas em Gaza desde 2017 e foi nomeado líder político do movimento em agosto, após a morte de Ismail Haniyeh, assassinado em 31 de julho, em Teerã, em um ataque atribuído a Israel.

Este movimento islamista, que conta com o apoio do Irã, governa Gaza desde 2007.

