JAC Hunter: picape chinesa 4x4 chega de olho no custo-benefício; veja preço

A JAC lança nesta sexta-feira sua primeira picape média a combustão no Brasil: a Hunter, que estreia em versão única com motor turbodiesel, câmbio automático ZF de oito marchas, tração 4x4 com reduzida e capacidade de carga de 1,4 tonelada - uma das maiores da categoria.

Para as primeiras mil unidades comercializadas, a marca chinesa oferece a Hunter pelo preço promocional de R$ 239.990 - R$ 20 mil abaixo o valor de tabela e bastante competitivo na categoria, considerando as especificações técnicas e a lista de itens de série.

A JAC também oferece no mercado brasileiro uma picape média 100% elétrica, a iEV-330P, por R$ 389.900.

JAC Hunter em detalhes

Imagem: Divulgação

A JAC Hunter tem altura de 1,92 m, comprimento de 5,33 m, largura de 1,96 m e entre-eixos de 3,11 m. Já sua capacidade de carga é de 1.400 kg.

No visual, seus faróis são divididos em três conjuntos de LEDs, enquanto a traseira tem luzes com a mesma tecnologia, em forma de filete. Nas laterais, temos detalhes cromados como emblemas, capa dos retrovisores e maçanetas. As rodas aro 18 são diamantadas e itens como estribos, rack e santantônio são de série.

Imagem: Divulgação

Dentre a lista de equipamentos de fábrica, a Hunter também traz teto solar, painel de LCD colorido de sete polegadas, central multimídia de 13 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, bancos dianteiros com ajustes elétricos, direção elétrica com modos personalizáveis (normal, conforto e esportivo), sistema de som com oito alto-falantes, freio eletrônico com função auto hold, iluminação ambiente de LEDs, ar-condicionado digital, retrovisores rebatíveis eletricamente e seis airbags, além de acabamento de couro marrom no painel e nos bancos.

Imagem: Divulgação

Quanto ao motor, a picape tem uma unidade turbodiesel de 191 cv de potência e 46,9 kgfm de torque a 1.500 rpm. Com câmbio automático de oito marchas, a JAC Hunter tem tração 4x4 com opções de 4x2 (traseira), 4x4 high (integral) e 4x4 low (reduzida). Somado a isso, são quatro modos de performance: normal, esporte, econômico e lama.

Um diferencial oferecido pela JAC é o "test-drive delivery", em que a picape é levada até o endereço do cliente para testar o veículo em trechos do seu dia a dia. Segundo a montadora, "em breve" esse serviço estará disponível em cerca de cem cidades do Brasil, já atendidas por oficinais autorizadas com planos de revisão.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.