Itália recebe 11º Agenda Brasil, Festival de Cinema Brasileiro

SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) - A capital da Lombardia, Milão, no norte da Itália, recebe entre 30 de outubro a 7 de novembro a 11ª edição do Agenda Brasil - Festival Internacional de Cinema Brasileiro. O evento, que acontece no renomado Anteo Palazzo del Cinema, exibirá de graça 18 filmes de produção nacional, dentre ficção e documentários, sendo que 14 participarão da mostra competitiva.

Um júri especializado vai decretar os vencedores em cada categoria, mas o público também vai poder escolher os seus preferidos.

"Através das lentes da sétima arte, Agenda Brasil 2024 apresenta um rico panorama do Brasil de ontem e de hoje. A diversidade nacional se reflete já na seleção dos filmes, com a participação de produções provenientes de norte a sul, que abordam as mais diferentes temáticas: da espiritualidade aos direitos civis, das maravilhas do esporte e da arte à violência, da identidade nacional àquela individual, das questões relacionadas aos povos ancestrais àquelas ligadas à herança escravocrata, passando ainda pela influência dos diversos grupos estrangeiros que colonizaram o Brasil, em especial este ano com a comemoração dos 150 anos da imigração italiana no país", explica Regina Nadaes Marques, presidente da Associação Vagaluna, empresa responsável pela organização do festival.

Destaque na programação é o longa de ficção de Cristiane Oliveira, "Até que a música pare". A obra é protagonizada por Chiara que, após ficar sem os filhos, enfrenta a solidão e decide acompanhar o marido em suas viagens de negócios às montanhas do sul do Brasil. Uma tartaruga e um baralho testarão os 50 anos de amor do casal. O filme explora a variedade linguística brasileira: alguns diálogos são em talian, um dialeto formado pela mistura do português com as línguas faladas pelos imigrantes italianos (principalmente do Vêneto) que se instalaram no país no final do século 19. Coprodução entre Brasil e Itália, o filme recebeu o prêmio de Melhor Direção no 42º Bergamo Film Meeting - International Film Festival.

Dentre os documentários, "Nas Ondas de Dorival Caymmi", de Locca Faria, tem como protagonista o grande compositor baiano, revelando entrevistas, performances e imagens de arquivo.

O festival também exibirá o premiadíssimo "Mais pesado é o céu", de Petrus Cariry. O longa apresenta Teresa e Antônio, duas pessoas que lutam pela sobrevivência nas estradas do nordeste do Brasil e se deslocam pedindo carona.

A chegada de uma criança abandonada lhes oferece uma possibilidade de mudança e de redescoberta do sentido de família.

O 11º Agenda Brasil - Festival Internacional de Cinema Brasileiro é organizado pela Associação Vagaluna e realizado em colaboração com o Instituto Guimarães Rosa e Consulado Geral do Brasil na cidade lombarda, com apoio institucional da Embratur e da Prefeitura de Milão. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.