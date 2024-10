Israel envia mais soldados ao norte de Gaza e intensifica ataque

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Os militares israelenses disseram na sexta-feira que enviaram outra unidade do Exército para apoiar suas forças que operam em Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados históricos de Gaza, onde os moradores disseram que tanques explodiram vias e casas à medida que avançam no território.

Moradores de Jabalia, no norte de Gaza, disseram que os tanques israelenses chegaram ao centro do campo, usando fogo pesado aéreo e terrestre, depois de avançar pelos subúrbios e distritos residenciais.

Eles acrescentaram que o Exército israelense estava destruindo dezenas de casas diariamente, às vezes a partir do ar e do solo e colocando bombas nos prédios e detonando-as remotamente.

Os militares israelenses disseram que suas forças, que vêm operando em Jabalia nas últimas duas semanas, mataram dezenas de militantes em combates corpo a corpo na quinta-feira e realizaram ataques aéreos e desmantelaram a infraestrutura militar.

A escalada da operação israelense em Jabalia ocorreu um dia após a declaração de que havia matado o inimigo número um do país, Yahya Sinwar, chefe do Hamas, a quem culpava por ordenar o ataque de 7 de outubro contra Israel, o mais mortal na história do conflito israelense-palestino.

Os militares israelenses afirmam que sua operação em Jabalia tem o objetivo de impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem para mais ataques.

Os moradores disseram que as forças israelenses isolaram efetivamente as cidades de Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahiya, no extremo norte de Gaza, da Cidade de Gaza, bloqueando o movimento, exceto para as famílias que atendem às ordens de retirada e deixam as três cidades.

Na sexta-feira, as autoridades de saúde fizeram um apelo para que combustível, suprimentos médicos e alimentos fossem enviados imediatamente a três hospitais do norte de Gaza, sobrecarregados pelo número de pacientes e feridos.

No Hospital Kamal Adwan, os médicos tiveram que substituir crianças em tratamento intensivo por casos mais críticos de adultos gravemente feridos pelos ataques aéreos israelenses a uma escola que abrigava palestinos desabrigados em Jabalia na quinta-feira, matando 28 pessoas.

As crianças foram transferidas para outra divisão dentro das instalações, onde estavam sendo bem cuidadas, disse ele.

"Todos esses casos são críticos e precisam de intervenção médica", afirmou Hussam Abu Safiya, diretor do Kamal Adwan, em um vídeo enviado à mídia.