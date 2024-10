Índice europeu STOXX 600 termina semana em alta com recuperação de ações de tecnologia

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice europeu STOXX 600 encerrou em alta nesta sexta-feira, com as ações de tecnologia voltando com força ao final de uma semana turbulenta, enquanto o corte de juros do Banco Central Europeu (BCE) e uma enxurrada de balanços corporativos ajudaram o índice a apresentar uma segunda semana consecutiva de ganhos.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,21%, a 524,99 pontos, com o setor de tecnologia liderando os ganhos com um salto de 2%.

Isso reduziu a perda semanal do índice de tecnologia para 6%, mas ele permaneceu como o setor de pior desempenho esta semana, depois que a previsão de vendas fracas para 2025 da ASML provocou queda nas ações de chips em todo o mundo.

As ações da fabricante de equipamentos de chips de computador subiram 1% nesta sexta-feira, enquanto os papéis da Soitec SA e da BE Semiconductor Industries avançaram 5,6% e 2,8%, respectivamente.

As ações de recursos básicos subiram 1,4%, impulsionadas pelos fortes preços do cobre.

O índice STOXX atingiu recordes várias vezes anteriormente neste ano, mas tem enfrentado dificuldades para obter ganhos desde meados de maio diante do crescimento econômico lento e a fraqueza da demanda chinesa, apesar de as ações europeias estarem sendo negociadas com avaliações mais baratas do que suas pares dos EUA.

"O ponto específico de vulnerabilidade da Europa é que o lado negativo da economia parece ser muito mais arriscado do que nos EUA, portanto, a tendência de crescimento é mais lenta e você fica muito mais vulnerável a riscos e choques negativos", disse Daniel Murray, CIO adjunto e chefe global de pesquisa da EFGAM.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,32%, a 8.358,25 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,38%, a 19.657,37 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,39%, a 7.613,05 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,47%, a 35.204,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,17%, a 11.925,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,62%, a 6.673,90 pontos.