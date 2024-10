Incerteza eleitoral pode levar a estagnação em gastos e investimentos, diz Bostic, do Fed

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta sexta-feira que a incerteza sobre o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos no próximo mês pode levar a uma estagnação nos gastos e nos investimentos das empresas, conforme famílias e empresas esperam por mais certeza política antes de aplicar seu dinheiro.

"É possível que haja uma estagnação em algumas atividades de algumas empresas, principalmente quando pensamos em investimentos", disse Bostic a um grupo de estudantes do ensino médio em um evento do Conselho de Educação Econômica do Mississippi realizado no Millsaps College, citando conversas que teve com empresas.

"Também vemos a mesma coisa com as famílias... muitas delas podem ter ideias sobre para onde ir, o que fazer em seguida, mas estão sentindo que a incerteza em torno da eleição está deixando-as desconfortáveis."

(Por Ann Saphir)