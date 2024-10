Ibovespa avança na abertura em dia de vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa retomava o sinal positivo nesta sexta-feira, após ajuste negativo na véspera, com ações de siderúrgicas entre os destaques de alta, em pregão marcado por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,49%, a 131.438,33 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, avançava 0,44%.

(Por Paula Arend Laier)