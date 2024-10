Hezbollah afirma que lançou drones contra base militar no centro de Israel

O movimento libanês pró-iraniano Hezbollah afirmou, nesta sexta-feira (18), ter lançado um ataque com drones explosivos contra uma base de defesas antiaéreas israelenses no centro do país e garantiu que o fez em resposta ao assassinato de seu líder Hassan Nasrallah.

O grupo, em guerra aberta com Israel no Líbano, afirma disparar regularmente projéteis contra o país vizinho, com quem também trava combates no sul de Líbano, onde o Exército israelense realiza incursões terrestres desde o fim de setembro.

