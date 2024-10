Hamas confirma morte de Sinwar 1 dia após anúncio de Israel

ROMA, 18 OUT (ANSA) - O Hamas confirmou nesta sexta-feira (18), por mensagem em vídeo, a morte de seu líder, Yahya Sinwar, um dia após Israel ter anunciado o falecimento do dirigente palestino durante combates em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"Choramos pela perda do grande líder, nosso irmão martirizado, Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declarou um oficial do Hamas com base no Catar, Khalil Al-Hayya, em vídeo transmitido pela Al Jazeera.

Al-Hayya ainda garantiu que os reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023 não serão libertados até que Israel cesse os ataques na Faixa de Gaza e retire suas tropas do enclave.

"A morte de nosso chefe e de todos os dirigentes e símbolos só reforçarão nosso movimento e nossa resistência", acrescentou.

Aos 61 anos, Sinwar era o número 2 na hierarquia do Hamas e assumiu o grupo após a morte do líder político Ismail Haniyeh, assassinado em julho passado, em Teerã, no Irã, em uma operação da inteligência israelense.

Ele era apontado como o principal arquiteto dos ataques perpetrados pelo grupo fundamentalista em território israelense em 7 de outubro de 2023, que mataram 1,2 mil pessoas e desencadearam a guerra na Faixa de Gaza. (ANSA).

