Haddad diz que primeiro leilão do Eco Invest alavancou R$45 bi para projetos sustentáveis

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que o primeiro leilão do programa Eco Invest alavancou 45 bilhões de reais em financiamentos para projetos sustentáveis a partir de 7 bilhões de reais aportados em instrumento de "blended finance", que mescla capital público e privado.

"O público entra com 1 real e o privado entra com no mínimo 6 reais, um recurso a juro baixo para alavancar projetos de transformação ecológica", afirmou, durante o lançamento do programa Acredita, em São Paulo.

"E em áreas de fronteira, não estamos falando da velha indústria, estamos falando do que há de mais moderno no mundo", acrescentou.

O Eco Invest foi lançado neste ano pelo governo brasileiro para mobilizar capital privado por meio de linhas de financiamento e sistemas de proteção contra volatilidade cambial para projetos verdes. O primeiro leilão aconteceu há uma semana, em 11 de outubro.

No evento, Haddad voltou a afirmar que o Brasil precisa voltar a crescer, no mínimo, o mesmo que a média mundial, defendendo que o país precisa ter crescimento sustentável.

O ministro afirmou que não existe "bala de prata" que vá resolver o problema de crescimento do Brasil.

(Por Eduardo Simões e Bernardo Caram)