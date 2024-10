Encurralado, líder do Hamas atirou pedaço de pau contra drone antes de morrer, mostra vídeo

Por Jonathan Saul e James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - O líder falecido do Hamas, Yahya Sinwar, foi rastreado por um mini-drone israelense enquanto agonizava nas ruínas de um prédio no sul de Gaza e foi filmado caído em uma cadeira coberta de poeira, de acordo com um vídeo divulgado pelas autoridades israelenses na quinta-feira.

Enquanto o drone pairava nas proximidades, o vídeo o mostrou atirando um pedaço de pau contra ele, em um aparente ato de desespero ou desafio. Pouco tempo depois, segundo os militares, um projétil de tanque foi disparado contra o prédio.

Após uma intensa caçada que durou mais de um ano, as tropas israelenses que mataram Sinwar inicialmente não sabiam que haviam capturado o inimigo número um de seu país após um tiroteio na quarta-feira, segundo as autoridades israelenses.

Registros dentários, impressões digitais e testes de DNA forneceram a confirmação final da morte de Sinwar para Israel e, nesta sexta-feira, o Hamas confirmou que seu líder havia sido morto.

Os serviços de inteligência estavam restringindo gradualmente a área onde Sinwar poderia operar, disse o Exército.

Mas, ao contrário de outros líderes militantes rastreados por Israel, incluindo o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, que foi morto em um ataque aéreo israelense em 13 de julho, o encontro que finalmente matou Sinwar não foi um ataque planejado e direcionado, ou uma operação realizada por comandos de elite.

Em vez disso, as autoridades disseram que ele foi encontrado por soldados da Brigada Bislach, uma unidade que normalmente treina futuros comandantes de unidades. Na quarta-feira, os soldados estavam fazendo buscas em uma área na região de Tal El Sultan, no sul de Gaza, onde acreditavam que haveria membros do alto escalão do Hamas.

As tropas viram três suspeitos de serem militantes se movendo entre prédios, dois dos quais usavam uma cobertura semelhante a um cobertor, aparentemente para esconder suas identidades como combatentes, disse o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, a repórteres.

As tropas abriram fogo, levando a um tiroteio, durante o qual um dos palestinos foi atingido no braço e um soldado israelense ficou gravemente ferido.

Enquanto o tiroteio continuava, dois dos combatentes entraram em um prédio e o terceiro, que mais tarde se descobriu ser Sinwar, entrou em outro, onde o drone foi enviado para investigar.

Desconfiados de armadilhas e com a noite se aproximando, as tropas não entraram no prédio até o dia seguinte.

"Na manhã seguinte, eles descobriram o corpo e perceberam que poderia ser Sinwar", disse Shoshani.

DINHEIRO E DOCUMENTOS

Quando as tropas o alcançaram, seu corpo foi encontrado com uma arma, um colete à prova de balas e 40.000 shekels (equivalente a 10.731,63 dólares), além de vários documentos que sugeriam que ele havia sido forçado a mudar de local à medida que a busca israelense se fechava ao seu redor.

"Ele tinha dinheiro com ele, documentos e estava sempre em movimento", disse Shoshani.

Nos últimos meses de sua vida, Sinwar, o principal arquiteto do ataque a Israel em 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra em Gaza, parece ter parado de usar telefones e outros equipamentos de comunicação que teriam permitido que os poderosos serviços de inteligência de Israel o localizassem.

As autoridades israelenses acreditam que ele estava escondido em uma das vastas redes de túneis que o Hamas cavou sob Gaza nas últimas duas décadas.

Dezenas de operações realizadas pelos serviços militares e de inteligência restringiram gradualmente seus movimentos até a área próxima à cidade de Rafah, no sul do país, onde ele foi finalmente capturado, disseram os militares.