Embraer entrega 57 aeronaves no 3º tri, crescimento de 33% em base anual

Por Andre Romani

(Reuters) - A Embraer entregou 57 aeronaves não relacionadas à defesa nos três meses encerrados em setembro, crescimento de 33% em relação a um ano antes, informou a empresa nesta sexta-feira em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A terceira maior fabricante de aviões do mundo entregou 16 aviões comerciais e 41 jatos executivos no terceiro trimestre, de acordo com sua carteira de pedidos e entregas do período.

A companhia informou que sua carteira de pedidos firmes somava 22,7 bilhões de dólares ao final de setembro, um aumento anual de 25%, atingindo seu nível mais alto em 9 anos.

A empresa, que também entregou duas aeronaves C-390 Millennium em sua divisão de defesa e segurança no período, divulgará os resultados completos do trimestre em 8 de novembro.

A Embraer espera entregar de 72 a 80 aeronaves comerciais e de 125 a 135 jatos executivos este ano, segundo o comunicado.