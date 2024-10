Dortmund vence St Pauli na abertura da rodada do Alemão

O Borussia Dortmund venceu o St Pauli por 2 a 1 nesta sexta-feira (18), jogo que abriu a 7ª rodada do Campeonato Alemão, quatro dias antes de enfrentar o Real Madrid pela Liga dos Campeões.

O time do técnico Nuri Sahin conseguiu sua quarta vitória no campeonato, todas no Signal Iduna Park, enquanto o retrospecto fora de casa é de duas derrotas e um empate.

Graças a este resultado, o Dortmund soma 13 pontos e coloca pressão no pelotão da frente (Bayern e Leipzig com 14 pontos, Eintracht Frankfurt com 13, Freiburg com 12, Bayer Leverkusen e Union Berlin com 11), antes dos demais jogos da rodada, no sábado e no domingo.

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Serhou Guirassy, que aproveitou cruzamento na medida de Jamie Gittens e cabeceou a bola para as redes (83'), cinco minutos depois de Nicola Vasilj empatar para o St Pauli (78').

Antes, o Dortmund havia aberto o placar no final do primeiro tempo com Ramy Bensebaini também de cabeça (43').

"Não foi fácil. No primeiro tempo tivemos um pouco de sorte, mas criamos nossas chances e poderíamos ter marcado mais gols. Estamos felizes", declarou o meia Julian Brandt após a partida.

O resultado dá confiança ao Borussia Dortmund antes do confronto com o Real Madrid na próxima terça-feira pela Champions. O time lidera a fase de liga da competição continental com seis pontos após duas rodadas.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - St Pauli 2 - 1

- Sábado:

(10h30) Freiburg - Augsburg

Mainz - RB Leipzig

B. Mönchengladbach - Heidenheim

Hoffenheim - Bochum

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

(13h30) Bayern de Munique - Stuttgart

- Domingo:

(10h30) Holstein Kiel - Union Berlin

(12h30) Wolfsburg - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 14 6 4 2 0 20 7 13

2. RB Leipzig 14 6 4 2 0 9 2 7

3. Eintracht Frankfurt 13 6 4 1 1 14 9 5

4. Borussia Dortmund 13 7 4 1 2 14 12 2

5. Freiburg 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 16 12 4

7. Union Berlin 11 6 3 2 1 6 4 2

8. Stuttgart 9 6 2 3 1 15 11 4

9. Heidenheim 9 6 3 0 3 10 8 2

10. Mainz 8 6 2 2 2 11 10 1

11. Werder Bremen 8 6 2 2 2 8 12 -4

12. Wolfsburg 7 6 2 1 3 13 12 1

13. Augsburg 7 6 2 1 3 9 15 -6

14. B. Mönchengladbach 6 6 2 0 4 7 10 -3

15. Hoffenheim 4 6 1 1 4 10 16 -6

16. St Pauli 4 7 1 1 5 5 11 -6

17. Holstein Kiel 2 6 0 2 4 9 19 -10

18. Bochum 1 6 0 1 5 6 14 -8

