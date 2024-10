Déficit orçamentário dos Estados Unidos subiu para 6,4% do PIB em 2024 (Tesouro)

O déficit orçamentário dos Estados Unidos subiu para 6,4% do PIB em 2024, frente a 6,2% de 2023, com uma receita fiscal adicional que não chegou a compensar o forte aumento dos custos do serviço da dívida durante um período de juros elevados.

Com um total de 1,833 trilhão de dólares ao final do exercício fiscal de 2024, encerrado em 30 de setembro (cerca de R$ 10 trilhões, na cotação da época) - ou seja, 8% a mais que no ano anterior, o déficit é o terceiro maior na história dos Estados Unidos, depois dos de 2020 e 2021, devido à crise da pandemia de covid-19, informou o Departamento do Tesouro nesta sexta-feira (18).

