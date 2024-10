Em debate na rua, Boulos fala para militância e eleitores convertidos

O debate promovido pelo candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), em frente ao Theatro Municipal, no centro da capital, teve a presença de apoiadores e perguntas de eleitores que já haviam decidido votar nele.

O que aconteceu

Boulos foi questionado sobre suas propostas e recebeu elogios dos eleitores. O candidato do PSOL respondeu a perguntas de eleitores com adesivos da campanha e não teve limite de tempo, como preveem as tradicionais regras de debates. Não houve perguntas críticas ao deputado, que falou de programas previstos no plano de governo como Poupatempo da Saúde e os centros para idosos.

O psolista disse que decidiu realizar o evento após o cancelamento do debate do SBT, que estava previsto para ocorrer nesta sexta-feira (18). "Quero agradecer a todas as pessoas que estavam passando e pararam (...) Quero dizer o seguinte: nós temos nove dias para fazer a mudança vencer nessa cidade", discursou o candidato. Ele aparece com 33% das intenções de voto, contra 51% de Ricardo Nunes (MDB), segundo o Datafolha.

Candidato recebeu perguntas de apoiadores que passavam pelo local e também daqueles que já o acompanham em atos de campanha. Uma das participantes disse que "estava indecisa", mas depois afirmou que já havia decidido seu voto para o próximo dia 27. Eleitores também subiram no púlpito e não fizeram perguntas. Como foi o caso de um homem que criticou o capitalismo e disse que "só o punk salva".

Entre as dez perguntas feitas por eleitores, um estudante furou a fila para questionar a respeito do projeto de aluguel social em prédios públicos. Apesar de criticar uma das propostas de Boulos, que, segundo ele, pode expulsar a população mais pobre do centro da cidade, o jovem tirou uma selfie com o candidato.

Estava previsto um bloco de perguntas de especialistas, mas apenas uma foi feita. Benedito Mariano, ex-secretário das gestões petistas Haddad e Marta, pediu para que Boulos falasse suas propostas para diminuir número de roubo e furto na cidade, além do combate à violência contra a mulher. Ele participou da elaboração do plano de governo do psolista.

Estrutura contava com um púlpito para Boulos, um para "povo de São Paulo" e outro para Nunes. Questionado se havia convidado seu adversário, o psolista desconversou e disse que Nunes desistiu do debate do SBT, previsto para ocorrer no mesmo horário do encontro organizado pela campanha.

O evento ocorreu a poucos metros do prédio da prefeitura. Nas considerações finais, Boulos citou Lula (PT), seu padrinho político, e voltou a chamar Nunes de "fantoche" e "pau-mandado".

O candidato do PSOL tem criticado a ausência do adversário em debates no segundo turno. Nunes não participou do encontro promovido pela CBN/O Globo/Valor e desistiu do debate promovido por UOL, Folha e RedeTV!.