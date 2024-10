De Totò a Benigni, Festival de Cinema Italiano celebrará humor

SÃO PAULO, 18 OUT (ANSA) - O Festival de Cinema Italiano no Brasil chega à sua 19ª edição neste ano, com uma programação repleta de filmes inéditos e uma retrospectiva sobre o humor da sétima arte do "Belpaese".

A Sessão Retrospectiva, intitulada "O Humor do Cinema Italiano: de Totò à Roberto Benigni", celebrará a tradição cômica do cinema italiano com uma seleção de 12 filmes que marcaram épocas e estilos desde 1950 até algumas obras mais recentes.

Entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro, os amantes do cinema italiano poderão apreciar uma lista que inclui "O Ouro de Nápoles (1954)", dirigido por Vittorio De Sica; "Confusões à Italiana (1954), de Mario Mattoli; e Guardas e Ladrões (1951), de Mario Monicelli e Steno, vencedor do Festival de Cannes em 1952.

A seleção ainda conta com "Totò a Colori (1952)", de Steno, o segundo longa do cinema italiano rodado inteiramente em cores, além de "O Homem da Caixinha (1950)", de Carlo Ludovico Bragaglia, que tem um título inspirado na cultura popular de Nápoles; e "Nápoles Milionária (1950)", de Eduardo De Filippo.

"Onde Passaremos as Férias? (1978)", dirigido por Alberto Sordi, Mauro Bolognini e Luciano Salce, que marca o primeiro papel de Anna Longhi no cinema, também aparece na programação, bem como os clássicos "A Dupla Explosiva (1974), de Marcello Fondato; e "O Comum Sentido do Pudor (1976)", de Alberto Sordi.

Completam a lista "Abismo de um Sonho (1952)", de Federico Fellini; "A Viagem do Capitão Tornado (1990)", de Ettore Scola, indicado ao Urso de Ouro no Festival Internacional de Berlim de 1991; e "O Pequeno Diabo (1988)", dirigido e estrelado por Roberto Benigni, vencedor do Prêmio David di Donatello de Melhor Ator.

Além da seleção de obras de retrospectiva, o Festival de Cinema Italiano também já anunciou os primeiros filmes inéditos desta edição, que acontecerá em diversas regiões do Brasil e via streaming.

Ao todo, foram revelados 12 filmes inéditos, incluindo a comédia que registrou a maior bilheteria da Itália em 2024, "Um mundo à parte", de Riccardo Milani, marido da atriz e cineasta Paola Cortellesi.

Há na seleção também o drama "Éramos Crianças", de Marco Martani; o longa "Romeu e Julieta", de Giovanni Veronesi; "Caracas", o segundo filme dirigido pelo ator Marco D'Amore, uma adaptação do romance "Napoli Ferrovia", de Ermanno Rea; e "Nascida para você", de Fabio Mollo.

O festival ainda apresentará de forma exclusiva o recém-finalizado "Hey Joe", de Claudio Giovannesi; "Mia", de Ivano De Matteo; o "Penitente", dirigido por Luca Barbareschi; "E se o meu pai", da diretora estreante Solange Tonnini; "A alma em paz", de Ciro Formisano; e "Laf", de Michele Riondino.

O destaque especial desta edição será a homenagem ao diretor italiano Matteo Garrone, com a exibição do longa "Io, Capitano" ("Eu, Capitão", em português). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.