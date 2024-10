Cybercab: diretor de filme lançado em 2004 vê plágio no táxi robô da Tesla

Diretor do filme "Eu, Robô", lançado em 2004, está acusando Elon Musk, CEO da Tesla, de copiar o design de veículos exibidos em seu filme no Cybercab, o táxi robô que Musk apresentou dias atrás.

Alex Proyas foi irônico ao ir ao X/Twitter e "pedir de volta" os designs feitos para sua produção.

O que aconteceu

No evento "We, Robot" feito recentemente pela Tesla, em clara referência ao filme "Eu, Robô" ("I, Robot" em inglês), Elon Musk exibiu seu novo Cybercab - um protótipo de um táxi autônomo que a Tesla espera trazer ao mercado nos próximos anos - e uma van de entregas autônoma, chamada Robovan.

Tendo a atenção chamada pelo nome do evento, o diretor do filme de 2004 Alex Proyas identificou supostos plágios feitos pela marca. Ele crê que o design da Robovan tenha sido roubado, com o Cybercab sendo parecido com o carro do personagem interpretado pelo ator Will Smith no filme.

Ao lado de imagens, Proyas chegou a publicar em sua rede social: "Ei, Elon, posso ter meus designs de volta, por favor?"

O carro de Smith no filme era o Audi RSQ, conceito projetado para prever como seriam os carros em 2035. Ele usava esferas em vez de rodas. Elas apresentavam capas semelhantes às do Tesla e também portas borboleta como Cybercab.

Confira as semelhanças:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.