Com corrida empatada em Michigan, Kamala e Trump investem no Estado decisivo

Por Andrea Shalal

GRAND RAPIDS, Michigan (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o seu adversário, o ex-presidente republicano Donald Trump, passam nesta sexta-feira pelo Estado decisivo de Michigan, onde pesquisas de opinião mostram que eles estão essencialmente empatados a apenas 18 dias da eleição marcada para 5 de novembro.

Trump deve discursar em Auburn Hills, cidade do Condado de Oakland, ao norte de Detroit, onde o atual presidente, Joe Biden, venceu por uma margem confortável em 2020. Ele também retornará a Detroit -- a maior cidade do Estado -- para um comício por volta das 19h, no horário local, após dizer em 10 de outubro que todo o resto dos EUA se transformaria em Detroit caso Kamala vencesse.

A democrata, por sua vez, estará em Grand Rapids, coração do oeste mais conservador de Michigan, antes de seguir para Lansing e em seguida para o Condado de Oakland.

O Estado do meio-oeste tem cerca de 8,4 milhões de eleitores e dará ao vencedor 15 votos do colégio eleitoral dos 270 necessários para vencer a eleição. Em vários cenários, esses votos podem ser decisivos. Kamala e Trump tentam obter apoio de eleitores árabe-americanos, idosos, sindicalizados e da classe trabalhadora local.

Ambos elevaram o tom recentemente. Nesta sexta-feira, Trump disse falsamente ao programa "Fox & Friends" que Kamala é marxista, renovando ataques à inteligência da sua adversária.

"Não acho que ela saiba onde está. Ela é uma pessoa de QI baixo. Ela não é inteligente", disse.

Na quinta-feira, a democrata afirmou que Trump estava "manipulando" o público norte-americano sobre o ataque de seus apoiadores contra o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Recentemente, o republicano chamou o ato de "dia de amor".

Em Michigan e outros Estados decisivos, a diferença entre Trump e Kamala é muito pequena, segundo pesquisas públicas e internas das campanhas, algo que preocupa os democratas.

Em 2016, Trump venceu em Michigan por 11 mil votos. Em 2020, Biden o derrotou por 155 mil votos.

Kamala está mudando de estratégia para conquistar mais eleitores republicanos e homens de todas as raças. Ela também está usando a influência da popular ex-primeira-dama Michelle Obama, que fará campanha para ela em Michigan no dia 26 de outubro.

Nacionalmente, a vantagem de Kamala sobre Trump diminuiu de sete pontos percentuais no fim de setembro para apenas três, mostrou uma pesquisa Reuters/Ipsos.

Os elevados preços dos alimentos e do aluguel preocupa os norte-americanos, e Trump tem amplificado medos relacionados à entrada de imigrantes pela fronteira EUA-México, usando uma retórica cada vez mais extremada.