China pede implementação rápida de medidas financeiras para estimular a economia

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - O banco central e os órgãos reguladores financeiros da China realizaram reuniões com as principais instituições financeiras do país, em que pediram a implementação rápida de medidas expansionistas para estimular a economia e os mercados de capitais.

O Banco do Povo da China disse em um comunicado em seu site nesta sexta-feira que solicitou às instituições financeiras que aumentem o apoio ao crédito para a economia real e mantenham um crescimento razoável no montante total de dinheiro e crédito.

O banco central chinês pediu a implementação sólida de ajustes nas taxas de juros, bem como dois esquemas de financiamento criados para apoiar o mercado de ações.

A reunião, realizada na quarta-feira, foi presidida conjuntamente pelos reguladores bancários e de valores mobiliários da China, e os participantes incluíram bancos, corretoras e empresas de fundos.

No final de setembro, o Banco do Povo da China anunciou as medidas de apoio monetário mais agressivas desde a pandemia da Covid-19, incluindo cortes nas taxas de juros, uma injeção de liquidez de 1 trilhão de iuanes (140 bilhões de dólares) e outras medidas para impulsionar os mercados imobiliário e de ações.

O banco central também criou, pela primeira vez, duas ferramentas de política monetária para apoiar o mercado acionário. Elas incluem um programa de swap para corretoras, fundos e seguradoras obterem liquidez e um mecanismo de reempréstimo para financiar a compra de ações por empresas listadas.

A implementação rápida dessas medidas ajudará a China a atingir a meta de crescimento de 5% para este ano, uma vez que a prolongada desaceleração do setor imobiliário e o consumo interno fraco continuam sendo um entrave para a atividade.

A economia da China cresceu 4,6% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira.

O Banco do Povo da China disse que "fortalecerá a coordenação entre os departamentos, criará sinergias e fará uso total das políticas para revigorar a confiança do mercado, melhorar as expectativas das pessoas e promover a recuperação econômica sustentada."

(Por redações de Pequim e Xangai)