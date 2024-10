Carro liga 'sozinho' e atropela motorista no Paraná; veja vídeo

Uma mulher de 30 anos foi atropelada pelo próprio veículo enquanto mexia no capô em Cascavel (PR).

O que aconteceu

A motorista, que não teve o nome divulgado, tentou dar partida no veículo, mas o carro não ligou. Por isso, ela sai da direção, abre o capô, e começa a mexer no motor. O caso aconteceu nesta quinta-feira (17).

Subitamente, as luzes do farol se acendem, o motor liga e o veículo começa a avançar contra a vítima. Ela tenta parar o carro com as mãos, o que não foi possível.

Motorista acaba sendo prensada entre o carro e a parede do comércio. Rapidamente, pessoas que estavam no local correm para tentar socorrê-la e acionam os bombeiros. Não há detalhes sobre a causa do acidente.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros identificou fratura exposta na perna direita da mulher. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel. O estado de saúde dela não foi atualizado, mas o UOL buscou o centro de saúde e aguarda retorno.